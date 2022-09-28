Ölüler ve yaralılar var! Zincirleme kaza!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.
ÜÇ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
DHA'da yer alan habere göre plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı.
YARALANAN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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