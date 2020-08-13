Son dakika haberler... Sakarya'da bir orman yangını daha!

İHA

Yangın, Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık bölgede çevre düzenlemelerinin yapıldığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, çıkan yangın sonrasında durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.