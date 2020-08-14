İHA

Olay, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki H.K. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı komşuları olan 57 yaşındaki Hayati Aydemir ile 75 yaşındaki Selahattin Aydemir’i silahla vurdu.

İHA'nın haberine göre, saldırgan otomobille olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ağabey ve kardeş, ambulanslar ile Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağabey Selahattin Aydemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi Hayati Aydemir’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.