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Balıkesir'de akılalmaz vahşet! Satmak için tüfekle vurdular

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otlaması için araziye bırakılan büyükbaş hayvanı av tüfeğiyle öldüren 3 kişi yakalandı. Olayda kullanılan bir av tüfeği, bir traktör ve 3 motosiklet, ormanlık alanda ele geçirildi

balıkesir büyükbaş hayvanı satmak için vurdular
AA

Balıkesir'de kasaba satmak istedikleri hayvanı tüfekle öldüren 3 kişi yakalandı.

Karadere Mahallesi merasında vatandaşların bıraktığı büyükbaş hayvanların av tüfeğiyle avlanıp kasaplara satılacağı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç, İ.D ve M.Ö, av tüfeğiyle vurdukları bir büyükbaş hayvanı parçaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin öldürdükleri hayvanın etini kasaba satmak istedikleri belirtildi. Olayda kullanılan bir av tüfeği, bir traktör ve 3 motosiklet, ormanlık alanda ele geçirildi.

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