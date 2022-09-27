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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberlerİ: Seyyar dövizci cinayeti! Boğazını kestiler! - Güncel haberler
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Seyyar dövizci cinayeti! Boğazını kestiler!

Antalya’nın Kemer ilçesinde, seyyar dövizcilik yapan evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki Ramazan Kırınfıl, otomobilinin içinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Kırınfıl'ın üzerinde yüklü miktarda döviz olduğu belirtildi

Son dakika haberlerİ: Seyyar dövizci cinayeti! Boğazını kestiler! - Güncel haberler
Seyyar dövizcinin feci ölümü!
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İHA

Antalya'da olay saat 10.30 sırasında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında meydana geldi.

DURUMU 112'YE BİLDİRDİLER

İHA'da yer alan habere göre yol kenarında park halindeki otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı kontrolde boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede ölen kişinin Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan 45 yaşında evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl olduğu belirlendi.

ARAÇTAKİ DÖVİZ İNCELEMEYE ALINDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kırınfıl’in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar döviz ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI

Kırınfıl’in gözlüğünün aracın göğüs bölümünde, kontak anahtarının ise takılı olduğu görülürken, arka bölümde ise su şişelerinin olduğu gözlemlendi. Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

SEYYAR DÖVİZCİLİK YAPIYORDU

Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan çevresinde sevilen bir insan olan Ramazan Kırınfıl'in yüklü miktarda dövizle gezdiği ve arayan kişilerin yanına giderek döviz bozduğu öğrenildi.

"KENDİ HALİNDE İYİ BİR İNSANDI"

Ramazan Kırınfıl’i tanıyan Yakup Kömürcü, “Kendi halinde işinde gücünde çok iyi bir insandı. Seyyar döviz işiyle uğraşıyordu. Kim ararsa gidiyordu, dolaşıyordu. Arıyorsunuz dövizim var diyorsunuz yarım saat bir saate o şekilde randevu veriyordu, geliyordu.

"TANIDIK BİRİSİ YAPMIŞ OLABİLİR"

Aranan her yere gidiyordu. Tahminimce yine bu şekilde birisi aramış bilen birisi, tanıdık biri yapmış olabilir. İnsanın aklına her şey geliyor. Boğazının bıçakla kesildiğini duydum” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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