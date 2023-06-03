Siber dolandırıcılık! Tam 12 milyon TL!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 31 farklı internet sitesinden kendilerini avukat, postane ve adliye çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, sahte icra veya ceza dosyası kapatma, uzlaştırma bedeli isteme ile sosyal medya sitelerinde reklam vererek yatırım ve bahisle yüksek kazanç vaadinde bulunup, 6 ayda 124 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı bilgisini aldı.