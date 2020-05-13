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'Silahla şaka olmaz' dedirten haber! 15 yaşındaki çocuk öldü

Çocukların silahla oyunu kanlı bitti. Uşak'ta, tarlada arkadaşıyla şakalaşırken iddiaya göre, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Kadirhan Acar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü

uşak'ta çocukların şakası ölümle bitti
DHA

Uşak'ta, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun tarladaki silahla şakası kanlı bitti. Tüfekle vurulan Kadirhan Acar kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

'Silahla şaka olmaz' dedirten olay, dün öğle saatlerinde Uşak merkeze bağlı Sirge Köyü'nde meydana geldi. Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. (15) ve Emre C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, burada 3 arkadaş şakalaşırken yanlarındaki av tüfeği bilinmeyen nedenle kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan Acar'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadirhan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kadirhan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma Halil Y. Ve Emre C.S.'yi gözaltına aldı. Acı haberi alan ve hastane önüne gelen Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

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