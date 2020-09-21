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HaberlerSağlık
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Son dakika haberler... TTB'den pandemi raporu

Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Raporu'nu hazırladı. Raporda, 41'i hekim olmak üzere 95 sağlık çalışanının koronadan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. Raporda ayrıca, "Türkiye'de sağlık çalışanları topluma kıyasla 8.5 kat daha fazla Covid-19'a yakalanmaktadırlar" ifadeleri yer aldı

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türk Tabipleri Birliği (TTB),6 aylık bir dönemi kapsayan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Raporu'nu hazırladı. TTB'den raporla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"41'i hekim olmak üzere 95 sağlık çalışanını ve 7 bin 506 yurttaşı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Tüm amacımız ölümleri önlemektir.

Hekimler, hak kaybına uğrayacak olsalar da istifa etmeyi düşünmekte, psikiyatrik destekle ayakta kalmaya çalışmaktadırlar.

Covid-19, sağlık çalışanları için Almanya, Belçika, Güney Afrika, İtalya, Kanada ve Malezya'da meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.

Türkiye'de sağlık çalışanları topluma kıyasla 8.5 kat daha fazla Covid-19'a yakalanmaktadırlar."

13 ayrı bölümde 84 ayrı başlıkta hazırlanan Türk Tabipleri Birliği Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Raporu'nda yer alan bazı talepler de şu şekilde açıklandı:

"Sağlık çalışanlarına rutin olarak haftada bir PCR ile tarama testi uygulanmalıdır. PCR (+) olan sağlık çalışanlarının başta ailesi olmak üzere, temas ettikleri herkese rutin bir hizmet olarak test yapılmalıdır.

Hastaneye yatış ve ilaç tedavisi endikasyonu olmayan PCR (+) teması olan sağlık çalışanları ücretli izinli sayılmalı, kendi talepleri kapsamında, evde ya da uygun bir kamu kurum ve kuruluşunda karantinaya alınmalıdır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların tümüne parasız olarak grip aşısı uygulanmalıdır. Ayrıca altta yatan hastalıkları nedeniyle risk grubunda olan sağlık çalışanlarına pnömokok aşısı parasız olarak uygulanmalıdır.

Uzun çalışma saatleri sağlık çalışanları için fiziksel ve mental bir risktir. Bu nedenle, COVID-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli sağlık çalışanlarının çalışma süresi günlük 6 saati geçmemelidir. Personel eksikliği, söz konusu durumun gerekçesi olarak kabul edilmemelidir. Her meslekten atama bekleyen sağlıkçılar görevlerine atanmalıdır."

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