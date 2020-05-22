HABERTURK.COM

Bindiği dolmuşun yanlış olduğunu fark etti, inip geri dönmek isteyince facia yaşandı. Yavaşlayan dolmuşa kamyonun çarptığı kazada, dolmuşa yanlış binan kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

HAVALİMANI YERİNE ÇAĞLAYAN DOLMUŞUNA BİNDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, havalimanına gitmek için şehir merkezinden Çağlayan dolmuşuna binen kadın, bir süre sonra dolmuşun Çağlayan Mahallesi yönüne gittiğini fark etti. Bunun üzerine genç kadın Kutlugün Mahallesi'nde dolmuş şoförü Metin E.’yi uyararak, yanlış minibüse bindiğini söyledi. Şoför Metin E., kadını karşı şeritte bir başka dolmuşa bindirip geri göndermek için yavaşlayınca, aynı yönden gelen İlhan C. yönetimindeki kamyon dolmuşa arkadan çarptı.

YANLIŞ DOLMUŞA BİNEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 5 kişi sıkıştıkları minibüsten uzun süren çabalar sonucu çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yarılılardan yanlış dolmuşa binen kadın hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 yolcu ve şoför Metin E. kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.