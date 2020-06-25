İHA

Van’ın Saray ilçesinde bugün saat 13.03 sıralarında yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem, en çok Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde hasara yol açtı.

İHA'nın haberine göre, daha önce geçirdiği bir kazadan dolayı ayağından yaralanan 46 yaşındaki 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, yaşanan depreme evinde yakalandı. Ayağından yaralı olduğu için kapı önüne zorlukla çıkabilen Gündoğdu, dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu ikinci kez yaralandı.

Ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğdu, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Tekrar evine dönen Ağa Gündoğdu, yaşanan deprem felaketini anlattı.

İçerideyken şiddetli bir şekilde deprem olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Allah kimseye göstermesin. Deprem esnasında kapı kilitlendi, ben de içerideydim. Zaten önceden de yaralıydım. Ancak dışarı çıkabildim. Çıktığım esnada yere düşerek yaralandım. Ancak çocuk içeride kaldı. Ayağımdan dolayı içeri giremedim. Daha sonra gelen ambulans beni Özalp Devlet Hastanesine götürdü. Tedavimin ardından taburcu olup şimdi evime döndüm” dedi.