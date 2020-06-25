Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Yaralıyken depremde ikinci kez yaralandı!
ABONE OL

Son dakika haberi! Yaralı adam depremde ikinci kez yaralandı!

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan ve geçirdiği bir kazadan dolayı ayağından yaralanan 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, bugün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde ikinci kez yaralandı

van
İHA

Van’ın Saray ilçesinde bugün saat 13.03 sıralarında yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem, en çok Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde hasara yol açtı.

İHA'nın haberine göre, daha önce geçirdiği bir kazadan dolayı ayağından yaralanan 46 yaşındaki 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, yaşanan depreme evinde yakalandı. Ayağından yaralı olduğu için kapı önüne zorlukla çıkabilen Gündoğdu, dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu ikinci kez yaralandı.

Ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğdu, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Tekrar evine dönen Ağa Gündoğdu, yaşanan deprem felaketini anlattı.

İçerideyken şiddetli bir şekilde deprem olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Allah kimseye göstermesin. Deprem esnasında kapı kilitlendi, ben de içerideydim. Zaten önceden de yaralıydım. Ancak dışarı çıkabildim. Çıktığım esnada yere düşerek yaralandım. Ancak çocuk içeride kaldı. Ayağımdan dolayı içeri giremedim. Daha sonra gelen ambulans beni Özalp Devlet Hastanesine götürdü. Tedavimin ardından taburcu olup şimdi evime döndüm” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Denizli'de orman yangını
GÜNDEMDenizli'de orman yangını
Eren Bülbül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eren Bülbül hakkında
GÜNDEMEren Bülbül kimdir?
Son dakika haberler... Ecrin bebek soruşturmasında flaş gelişme!
GÜNDEMEcrin bebek soruşturmasında flaş gelişme!
Son dakika haberler... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı
GÜNDEMYunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı
Muş'ta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEMMuş'ta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Son depremler listesi 25 Haziran 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 25 Haziran 2020!
Hakkari’de askeri araçla TIR çarpıştı!
GÜNDEMHakkari’de askeri araçla TIR çarpıştı
Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş
GÜNDEMEmekli polis para için öldürülmüş
Kurban Bayramı tarihi 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
YKS'de adaylar, dezenfektanlı mendille koronavirüse karşı önlem alacak
GÜNDEMYKS adaylarına dezenfektanlı mendil

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X