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Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören Metin Toroman, çatlaklar nedeniyle yıkıldı yıkılacak evin duvarlarını odun parçalarıyla destekleyerek, ayakta tutmaya çalışıyor.

Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde eşiyle birlikte tek katlı evde yaşayan 78 yaşındaki Metin Toroman'ın evi, 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Hasarlı evde oturmaya devam eden Toroman çifti, evin yıkılmasını önlemek için evin dört bir yanına odun direkler ile odun parçaları çaktı.

'ODUNLAR SAYESİNDE EV AYAKTA DURUYOR'

Evin odun parçaları sayesinde ayakta durduğunu belirten Metin Toraman, "Akşam saatlerinde yer oynadı. Eşim ihtiyar, ben ihtiyarım. O anda dışarı çıkamadık. Yerimizde olduğumuz gibi kaldık. Evimin duvarları çatladı. Komşularımdan kalın uzun odunlar aldım. Duvarlara çaktım. Duvarlar yıkılmasın diye bunu yaptım. Geçen günlerde yine deprem oldu. Duvarlar yine çatladı. Odunlar sayesinde ev ayakta duruyor. Oturacak bir yerim yok. Devletimizden evimizin yeniden yapılması için destek bekliyorum. Çok memnun olacağım" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ EVE GİRMEK İSTEMİYOR"

Metin Toroman'ın eşi Saadet Toroman da hasarlı olduğu için çocuklarının ve komşularının eve girmek istemediğini ifade etti. Evi ayakta tutmak için böyle bir yöntem bulduklarını belirten Saadet Toroman, "O gün yerin oynadığını hissettim. Bir anda hızlandı. O anda kaçamadık. Depremden sonra komşularımız geldi. Bizleri sordular. Depremde evin duvarları çatladı. Eşimle birlikte akrabalardan odun topladık. Duvarlara çaktık. Duvardaki çatlakları alçıyla kapattık. Devletimizden, eğer mümkünse evimizi sağlama çıkarmasını istiyorum. Bu halde kimse eve girmek istemiyor. Çocuklarımız gelmiyor. Korkuyorlar" şeklinde konuştu.