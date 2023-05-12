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YSK Başkanı Yener'den önemli açıklamalar!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını açıkladı. Yener, "Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır" diye konuştu. Yener, yurt dışında oy kullanma oranının bu seçimde yüzde 53 olduğunu da ifade etti

Son dakika haberler: YSK Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklama! - YSK'dan son dakika açıklama
AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime 2 gün kala, açıklamalarda bulundu. Seçim güvenliğiyle ilgili alınan önlemleri anlatan Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"İŞLEMLER NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR"

AA'da yer alan habere göre Başkan Yener, YSK'nin, seçime ve oy verme gününe ilişkin hazırlıklarını tamamladığını, Seçim Takvimi uyarınca iş ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.

"ENERJİ KESİNTİSİ VE SİBER SALDIRILARA KARŞI TEDBİRLER ALINDI"

Ahmet Yener, "Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır" diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN OY ŞABLONU

Oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını ifade eden Yener, bu seçimde ilk kez görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak şablonların hazırlandığını belirtti.

"SANDIK SONUÇ TUTANAĞI PARTİ GÖREVLİSİNE VERİLİYOR"

Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı.

Yener, seçimde yarışan siyasi partilerin, tüm sandık kurullarında da yer aldığını, tüm sandık sonuç tutanaklarının, siyasi partilerin sandıkta görevli üyelerine de verildiğini belirterek, bu tutanakların, resmi formatında taranıp sisteme girildiğini, aynı zamanda siyasi partilerin genel merkezleriyle de paylaşıldığını hatırlattı.

Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini ifade eden Yener, "Tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır" dedi.

DEPREM BÖLGESİ SEÇİME HAZIR

YSK Başkanı Yener, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yürütülmesi için yapılan hazırlıkları da anlattı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Yener, deprem sonrasında önce YSK personelinden bir heyeti bölgede görevlendirdiklerini, heyetin ilk aşamada, il ve ilçe seçim kurullarında meydana gelen zararları, ihtiyaçları tespit ettiğini söyledi.

Daha sonra YSK üyelerinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen Yener, en son da kendisinin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki hazırlıkları yerinde incelediğini hatırlattı.

"KONTEYNER ALANLAR OLUŞTURULDU"

Başkan Yener, "Depremde zarar gören okullarımızın hemen yanında, bahçesinde konteyner alanlar oluşturuldu ve seçmenlerimizin bu alanlarda güvenli şekilde oylarını kullanması için gerekli tüm tedbirler alınmış durumdadır." dedi.

Yener, deprem nedeniyle başka şehirlere giden depremzedelerin, göç ettikleri yerlerde oylarını kullanabilmeleri için, bulundukları yerlere adres kayıtlarını yaptırmaları konusunda gerekli kolaylıkların sağlandığını da anlattı.

"DEPREM BÖLGESİNDE 8.9 MİLYON SEÇMEN VAR"

Başkan Ahmet Yener, "Şu an, deprem bölgesinde, yaklaşık 8 milyon 900 bin civarında seçmenimizin kaydı bulunmaktadır. Her şey hazır. Seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanmaları için tüm tedbirler alınmıştır" diye konuştu.

"GÜMRÜKLERDE 14 MAYIS'A KADAR OY VERİLEBİLİYOR"

Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işleminin 9 Mayıs itibarıyla sona erdiğini de hatırlatan Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için gümrüklerdeki oy verme işlemlerinin 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.

"YURT DIŞINDA OY KULLANMA ORANI YÜZDE 53"

Yener, yurt dışındaki seçmenlerden oy kullananların sayısının 2018 seçimlerine göre arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla toplam oy kullanan seçmen oranı, yaklaşık yüzde 53 civarında" dedi.

"YURT DIŞI OYLARI 5 KİLİT ALTINDA"

Yurt dışında kullanılan oyların, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildiğini ve ATO Congresium'a taşındığını aktaran Yener, oyların burada, bir anahtarı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda, diğer anahtarları da siyasi parti temsilcilerinde bulunmak üzere beş kilit altına alındığını bildirdi.

Emniyet güçlerinin, ATO Congresium civarında gerekli önlemleri aldığını da söyleyen Yener, bu oyların, Türkiye genelinde oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs saat 17.00'de açılarak sayılacağını bildirdi.

SEÇMENE, "SANDIĞA GİDİN" ÇAĞRISI

YSK Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz." dedi.

NÜFUS CÜZDANI VE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI

Seçmenlere, oy kullanmaya giderken yanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul edilecek belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını almalarını tavsiye etti.

YSK Başkanı Yener, seçmenlerin, oy verme kabinlerine girerken de YSK'nın belirttiği ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini de önerdi.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarının, YSK tarafından seçim günü açıklanacağını bildiren Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız" dedi.

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