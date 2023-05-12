YSK Başkanı Yener'den önemli açıklamalar!

AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime 2 gün kala, açıklamalarda bulundu. Seçim güvenliğiyle ilgili alınan önlemleri anlatan Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"İŞLEMLER NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR" AA'da yer alan habere göre Başkan Yener, YSK'nin, seçime ve oy verme gününe ilişkin hazırlıklarını tamamladığını, Seçim Takvimi uyarınca iş ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.

"ENERJİ KESİNTİSİ VE SİBER SALDIRILARA KARŞI TEDBİRLER ALINDI" Ahmet Yener, "Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır" diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN OY ŞABLONU Oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını ifade eden Yener, bu seçimde ilk kez görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak şablonların hazırlandığını belirtti.

"SANDIK SONUÇ TUTANAĞI PARTİ GÖREVLİSİNE VERİLİYOR" Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı. Yener, seçimde yarışan siyasi partilerin, tüm sandık kurullarında da yer aldığını, tüm sandık sonuç tutanaklarının, siyasi partilerin sandıkta görevli üyelerine de verildiğini belirterek, bu tutanakların, resmi formatında taranıp sisteme girildiğini, aynı zamanda siyasi partilerin genel merkezleriyle de paylaşıldığını hatırlattı. Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini ifade eden Yener, "Tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır" dedi.