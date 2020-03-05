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Genç reklamcının ölümünde flaş gelişme: Sürücü yüksek düzeyde kusurlu çıktı!

İstanbul’da reklamcılık sektöründe çalışan Aysun Tümok’un geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kazaya karışan ve tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü yüksek düzeyde kusurlu bulundu

beşiktaz kaza
HABERTURK.COM

 

Olay 29 Aralık 2019 günü Beşiktaş Cevdetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıp fakültesi öğrencisi Doruk A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Aysun Tümok’a çarptı.

Caner Aktan'ın haberine göre, reklamcılık sektöründe çalışan Aysun Tümok olay yerinde hayatını kaybetti, kaza sonrası mahkemeye sevk edilen Doruk A. serbest bırakıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

YÜKSEK DÜZEYDE KUSURLU ÇIKTI

Hazırlanan bilirkişi raporunda kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre yağan yağmur ve kayganlaşan yol zeminine rağmen aracın mahalline göre yüksek hızda seyrettiği belirtildi. Sürücünün dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullandığı, hız kurallarına uymadığı, korna ile uyarı vermediği ve dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği raporda belirtildi. Raporun sonuç kısmında ise Doruk A.’nın aşırı süratli hızı ile yüksek düzeyde kusurlu olduğu tespiti yapıldı.

100 METRE GERİDE YAYA GEÇİDİ VARMIŞ

Kazanın meydana geldiği noktanın 100 metre gerisinde yaya geçidinin de olduğu ifade edilen raporda, Aysun Tümok’un yaya geçidini kullanmadığı ve yaya geçidi olmayan bölgeden geçiş yaptığı ifade edildi. Tanık beyanlarında ise Tümok’un kulağında kulaklık olduğu iddia edildi.

50 METRE İLERİ FIRLADI

Bilirkişi raporunda olay yerinde bulunan Yılmaz E. isimli tanığın ifadesine de yer verildi. Yılmaz E. ifadesinde kaza anında sahilde balık tuttuğunu, otomobilin Aysun Tümok’a çarpmasıyla 50 metre ileri fırladığını ve sürücünün yüksek hızda seyrettiğini söyledi.

“ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR”

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ederken, Tümok ailesinin avukatı Gül Esen Mirkelam, genç bir kadının hayatını kaybettiğini belirterek “Bu kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Soruşturma şu aşamada devam ettiği için biz gerekli başvuruları yaptık ve dilekçemizi verdik. Sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına yönelik talebimiz vardır. Ancak otomobilde bulunan arkadaşlarının verdiği tanık ifadesiyle sulh ceza hakimliğinden serbest bırakılmıştır” dedi.

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