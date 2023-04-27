3 kişiyi öldürmüştü! Mahalleli böyle bağırdı: Katil!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 3 kişiyi öldürdü, mahalleli 'katil' diye bağırdı - Günün öne çıkan haberleri
ABONE OL

3 kişiyi öldürmüştü! Mahalleli böyle bağırdı: Katil!

İzmir'de, 61 yaşındaki Yahya Köşek ile eşi 57 yaşındaki Meryem Köşek ve kızları 37 yaşındaki Funda Güçlü'nün, köpek besleme ve arsa anlaşmazlığı nedeniyle sokakta öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 67 yaşındaki Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Keşifte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokağın çevresinde toplanan mahalle halkından bir grup, "Katil" diyerek bağırdıkları sanıklara tepki gösterdi

Son dakika: 3 kişiyi öldürdü, mahalleli 'katil' diye bağırdı - Günün öne çıkan haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'de olay, 10 Haziran 2022'de, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Ali İhsan Kılıç (67) ile aralarında iddiaya göre daha önce sokak köpeği besleme ve arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu belirtilen Yahya Köşek (61) tartıştı.

ANNE, BABA VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek (57) ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye (37) ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

SANIKLARA MÜEBBET İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'Kasten öldürmeye iştirak'ten 3'er kez müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darp ederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme safhasında, olayda anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu hakkında 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da mevcut davayla birleştirildi.

KEŞİF İÇİN MAHALLEYE GETİRİLDİLER

3 kişiyi &ouml;ld&uuml;ren Ali İhsan Kılı&ccedil;.
3 kişiyi öldüren Ali İhsan Kılıç.

Tutuklu yargılanan sanıklar, Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, dün cinayetin işlendiği mahalleye getirilip, tatbikat yaptırıldı. Olayın tanıkları ve taraf avukatları da keşifte hazır bulunduruldu.

MAHALLELİYE EL SALLAYINCA GERGİNLİK ARTTI

Mehmet Kılı&ccedil;.
Mehmet Kılıç.

Tutuklu sanıklar, cinayetin işlendiği sokağa geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Jandarma sanıkların çevresinde etten duvar ördü. Çevik kuvvet polisleri de sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Hakim, sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç'tan olay günü yaşananları dinledi. Bu sırada, toplanan mahalleli, sanıklara "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren keşiften sonra sanık iki kardeş, geniş güvenlik önlemleri altında mahalleden çıkartıldı. Bu sırada sanıklardan Ali İhsan Kılıç'ın bindirildiği cezaevi aracından mahalleliye el sallaması gerginliği artırdı. Olaylar daha fazla büyümeden sanıklar, cezaevine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 3 bin 500 engelli öğretmen atamasına ek
GÜNDEM 3 bin 500 engelli öğretmen atamasına ek
Yıkım böyle görüntülendi: Güzergah aynı, şehir apayrı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Güzergah aynı, şehir apayrı! İşte yıkımın görüntüsü
Her an yıkılabilir! Avcılar'da korku dolu bekleyiş
GÜNDEM Her an yıkılabilir! Avcılar'da korku dolu bekleyiş
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları asil-yedek isim listesi sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı kura çekimi gerçekleştirildi! İşte ...
Son dakika: Çankaya'nın seçmen sayısı 58 ili geride bıraktı! En az seçmen Yalıhüyük'te
GÜNDEM En çok seçmen Çankaya'da, en az seçmen Yalıhüyük'te
Son dakika haberleri: Müthiş iddia... Baba azmettirdi oğlu öldürdü! - Güncel haberler
GÜNDEM Müthiş iddia... Baba azmettirdi oğlu öldürdü!
Hakkari'de nisan ayı sonunda şaşırtan görüntü! - Gündem haberleri
GÜNDEM Hakkari'de nisan ayı sonunda şaşırtan görüntü!
Son dakika: Şiddetli sağanakta köprü çöktü!
GÜNDEM Şiddetli sağanakta köprü çöktü!
Son dakika haberleri: Korkunç kaza! İstinat duvarına çarptı: 3 ölü!
GÜNDEM Korkunç kaza! İstinat duvarına çarptı: 3 ölü!
Depremde 89 kişinin ölümüne neden olan Galeria Sitesi'nin zemini bataklık çıktı! - Güncel haberler
GÜNDEM Galeria raporunda 'bataklık' vurgusu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.