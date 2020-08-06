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Reuters / HABERTURK.COM

Katıldığı radyo programında soruları cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, çalışmaları devam eden koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısının 3 Kasım ABD seçimlerine yakın bir zamanda bulunmasının mümkün olduğunu açıkladı.

Program sunucusu Geraldo Rivera'nın '3 Kasım'dan önce çıkması mümkün mü?' sorusuna "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı o tarihlerde hazır olur." şeklinde cevap verdi.

"AMERİKA ÇOK YAKINDA AŞIYI GELİŞTİRECEK VE BU KORKUNÇ VİRÜSÜ YENECEK"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Trump, Amerikalıların virüse karşı gardını indirmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek." demişti.

Trump, ABD'nin sınırlarının dışındaki ülkelerde de virüs konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak "Tüm dünya bu Çin virüsünden dolayı acı çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1325 artarak 161 bin 660'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55 bin 982 artarak 4 milyon 975 bin 279'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1325 artarak 161 bin 660'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 541 bini, test yapılanların sayısı 62 milyon 402 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 862 bin 761 vakayla Brezilya, 1 milyon 977 bin 972 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 532 bin 745 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 502 bin 739 vakayla Florida ve 482 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.