Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık! - En son haberler
ABONE OL

Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık!

İstanbul merkezli 9 ilde, usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pos cihazı bulundu

Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık! - En son haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.

9 İLDE 31 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş operasyon düzenledi.

POS CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi, depremzedelerle görüştü
GÜNDEM Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi, depremzedelerle ...
110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
GÜNDEM 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
Depremzedelerin oy kullanabilmesi için adres beyanı ve tarih verildi - Güncel haberler
GÜNDEM Depremzedeler için adres beyanı açıklaması
EHLİYET AFFI SON DURUM 2023 | Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak ve Resmi Gazete'de yayımlandı mı ve kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Ehliyet affı ile trafik cezası puanları silinecek!
İSTANBUL TOKİ KURALARI TARİHİ | 2023 İstanbul ilçe ilçe TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri!
YSK'DAN SON DAKİKA SEÇİM HAMLESİ! YSK, seçime girecek partilerin tespiti için toplandı!
GÜNDEM YSK, seçime girecek partilerin tespiti için toplandı!
Son dakika: NATO'nun Hatay'daki çadır kentinin inşaatı devam ediyor
GÜNDEM NATO'nun Hatay'daki çadır kentinin inşaatı devam ...
İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI: Prof. Dr. Naci Görür uyardı: İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? İşte olası büyük Marmara depremi senaryoları!
GÜNDEM Naci Görür İstanbul'u uyardı! İstanbul depremi ne ...
Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
GÜNDEM Fay hattı 271 noktada incelendi!
SON DAKİKA HABERİ: Büyük tepki çekmişti! Kur'an kursunda çocuğu dövmüştü! Flaş gelişme! - Kuran kursunda dayak
GÜNDEM Büyük tepki çekmişti! Kur'an kursunda çocuğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.