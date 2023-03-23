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Haberler Gündem Güncel Bursa Valisi Canbolat'tan kuraklıkla ilgili kritik açıklama! "80 günlük su kaldı!" - Bursa Baraj doluluk oranları
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Bursa Valisi Canbolat'tan kuraklıkla ilgili kritik açıklama!

"22 Mart Dünya Su Günü"nde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentteki barajlarda 80 günlük ihtiyacı karşılayacak rezervin bulunduğunu söyledi

Bursa Valisi Canbolat'tan kuraklıkla ilgili kritik açıklama!
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AA

Bursa Teknik Üniversitesi'nce (BTÜ) "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "İklim Değişikliği ve Doğal Afetler" başlıklı konferans düzenlendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

AA'da yer alan habere göre Vali Canbolat, konferansın açılış oturumunda, dünya genelinde sel, fırtına, hortum, deprem, heyelan, orman yangını, kuraklık gibi doğal afetlerde ciddi artışlar yaşandığı, bunun en önemli etkenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

"50 YILDA AFET SAYISI 5 KAT ARTTI"

Dünya Sağlık Örgütünün son 50 yılı kapsayan araştırmasına göre 1970'ten bu yana iklim koşullarından kaynaklanan afetlerin sayısının 5 kat arttığını belirten Canbolat, bu olaylarda 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve en son can kaybının da kuraklık nedeniyle yaşandığının ortaya konulduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE KURAKLIK YAŞANIYOR"

Aşırı yağış ve şiddetli rüzgarların yol açtığı felaketlerdeki artışlara değinen Canbolat, Türkiye'de depremler başta olmak üzere heyelan, su baskını, erozyon, kaya ve çığ düşmesi, kuraklık gibi olayların yaşandığını vurguladı.

Meteorolojik verilere göre birkaç il dışında yurt genelinde aşırı kuraklığın etkili olduğuna dikkati çeken Canbolat, şu bilgileri verdi:

"BURSA'NIN 80 GÜNLÜK SU REZERVİ KALDI"

"Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'i Nilüfer ve Doğancı barajlarından, yüzde 15'i de durağan kaynaklardan sağlanmaktadır. Barajların yıllık su kapasitesine baktığımızda Nilüfer Barajı'nın 60 milyon, Doğancı Barajı'nın da 125 milyon metreküp olduğunu biliyoruz. Bursa'da günlük 425 bin metreküp su tüketilmektedir. İçme suyu barajlarımızdaki doluluk oranı dikkate alındığında ve barajlara herhangi bir su girişi olmaması durumunda Bursa'nın bugün itibarıyla 80 günlük ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunmaktadır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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