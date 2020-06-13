Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberleri! Çarptılar, bırakıp kaçtılar! Bu nasıl vicdan? - Haberler
ABONE OL

Çarptılar, bırakıp kaçtılar! Bu nasıl vicdan?

İstanbul Bahçelievler’de, yol kenarında yürüyen adama otomobil çarptı. Erkek yaralı yere yığılırken, araçtakiler sürücüyle beraber otomobili yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı. Yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi

araçla çarpıp bırakıp kaçtılar
İHA

İstanbul'da, bu gece saat 01.15 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen adama, Zeytinburnu istikametine giden henüz sürücü kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan erkek vatandaş yere yığılırken, otomobildeki 3 kişi yol kenarına aracı park edip kaçmaya başladı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak araç üstünde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak geliyor! - Haberler
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak geliyor!
Son dakika! Malatya'da yük trenleri çarpıştı!
GÜNDEMMalatya'da yük trenleri çarpıştı!
İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı
GÜNDEMİçişleri'nden Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı
İstanbul'daki Maçka Parkı'nda 2 grup arasında kavga!
GÜNDEMMaçka Parkı'nda 2 grup arasında kavga!
Aydın'da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
GÜNDEMHurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Bursa’da şehir magandaları ateş açtı! Cadde üzerinde yürürken yaralandı
GÜNDEMŞehir magandaları ateş açtı! Cadde üzerinde yürürken ...
Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMKayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu!
GÜNDEMBalıkesir'de uyuşturucu operasyonu!
TEM'de 200 metre arayla 2 kaza!
GÜNDEMTEM'de 200 metre arayla 2 kaza!
TEM'de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi
GÜNDEMTEM'de korkunç kaza: 6 araç birbirine girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X