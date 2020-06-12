DHA

Erzurum'da, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi´nde Ahmet Yesevi Caddesi'nde yürek parçalayan bir olay meydana geldi. D.İ. idaresindeki hafriyat taşıyan kamyon, Karayolları mevkiinden Kavak Camii istikametine giderken, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Gürkan Zengin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka tekerleklerin altında kalan Zengin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

DHA'da yer alan habere göre kazaya şahit olan yakınları taşla saldırdığı kamyonun camlarını kırdı ve sürücüsüne saldırdı. Gölbaşı Polis Merkezi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta olan kaza yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, sürücüyü olay yerinden uzaklaştırıp, gözaltına aldı. Kazayı duyup olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Karayolunda, üzerinde çocuğun bisikletiyle birlikte bulunan cansız bedeni, olay yeri ekibi tarafından çadır bariyerle kapatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından kamyon, polis kontrolünden sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Çocuğun cenazesi ise ambulansla Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

DAHA ÖNCE DE AYNI BÜYÜK ACIYI YAŞADI

Ağıtlar yakan ve zaman zaman baygınlık geçiren Zengin'in yakınlarına olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Üç çocuk babası Serkan Zengin'in yaklaşık 8 yıl önce bir çocuğunun yine kamyon altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.