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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çifte cinayette akıl sağlığı raporu çıktı! - Konya haberleri
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Çifte cinayette akıl sağlığı raporu çıktı!

Konya'da, kayınpederi 68 yaşındaki Bekir Dağdeviren ile bacanağı 36 yaşındaki Mustafa Arslan'ı iş yerlerinde pompalı tüfekle öldüren ve hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istenen 39 yaşındaki Şenol Yasak için ilk olarak adli tıptan akıl sağlının yerinde ve cezai sorumluluğunun tam olduğu raporu verildi. Yasak'ın avukatının itirazı üzerine adli tıp üst kurulu da yine akıl sağlının yerinde ve cezai sorumluluğunun tam olduğunu belirledi

Son dakika haberleri: Çifte cinayette akıl sağlığı raporu çıktı! - Konya haberleri
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DHA

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan (39) şiddet gördüğü için 2020 yılının Eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti.

EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALDI

Hayatını kaybeden Bekir Dağdeviren.
Hayatını kaybeden Bekir Dağdeviren.

DHA'da yer alan habere göre Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Mustafa Arslan.
Öldürülen Mustafa Arslan.

Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in (68) evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan (36) ile tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

BACANAĞINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Katil zanlısı Şenol Yasak.
Katil zanlısı Şenol Yasak.

Şenol Yasak, 1 gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KAMYONETİNİ ÇALMIŞ

Savcı, iddianamede, Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istedi, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.

"CEZAİ SORUMLULUĞU TAM" RAPORU

İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak, 8 kez hakim karşısına çıktı. Dava sürecinde mahkeme heyeti tarafından Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediğini belirtti. Yasak'ın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

İKİNCİ RAPORDA DA "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" DENDİ

Şenol Yasak'ın avukatı, adli tıp kurumunun 'Akıl sağlığı yerindedir' raporuna itiraz etti. İtiraz üzerine rapor, dosya içindeki delillerle yeniden incelenmek adli tıp kurumunun üst kuruluna gönderildi. Üst kurul da raporunda akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu belirledi.

Adli Tıp Kurumu 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda, ''Şenol Yasak'ın, Kurulumuzca 21.09.2022 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarım yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Şenol Yasak'ın 13.01.2021 tarihinde sanığı bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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