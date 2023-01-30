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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! "Sanık suçu algılayamaz!" -Güncel haberler
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Eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! "Sanık suçu algılayamaz!"

İzmir'de, eşi 59 yaşındaki Vasfiye Emekdar'ı kendisini aldattığı iddiasıyla defalarca bıçaklayarak öldüren Alzheimer hastası 60 yaşındaki Vedat Emekdar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Savcılıkta, "Olay böyle olmasaydı iyiydi ama oldu" diyen Emekdar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi. Raporda tutuklu sanığın, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığı kaydedilip, yargılamanın buna göre yapılması talep edildi

İzmir'de eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü!
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DHA

İzmir'de olay, 26 Şubat 2022 gecesi, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olan emekli öğretmen Vedat Emekdar (60), tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye Emekdar'ı (59) mutfaktan aldığı bıçakla boynundan ve sırtından birçok kez bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, evin salonunda kanlar içinde bulunan Vasfiye Emekdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI EŞ TUTUKLANDI

Eşinin yanında duran ve olayın ardından bileğini keserek, intihara teşebbüs ettiği öne sürülen Vedat Emekdar ise polise teslim oldu. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Emekdar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖLDÜRÜRKEN İKİ BIÇAK KULLANDI

Vedat Emekdar hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede; olay tarihinde kolluk kuvvetlerinin ihbarla adrese gittiği, kapıda duran Vedat Emekdar'ın görevlilere önce 'İçeride' ardından 'Ben yaptım' dediği belirtildi. Olay yeri incelemesinde, evin çeşitli noktalarında ve eşyalarında Vasfiye Emekdar'a ait kan izleri olduğu kaydedildi. Yine adreste biri 25 diğeri 19 santimetrelik bıçak bulunduğu belirtildi.

MAKTULENİN AĞZINDAN İHANET MEKTUBU YAZMIŞ

Binanın çevresinde ise balkondan atıldığı düşünülen tahra (budama bıçağı) bulunduğu iddianamede yer aldı. Sanığın, Vasfiye Emekdar'ın ağzından kendisini aldattığına dair yazdığı mektup da adreste bulundu.

67 KESİCİ ALET YARASI TESPİT EDİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca verilen raporda Vasfiye Emekdar'ın vücudunda 67 kesici ve delici alet yarası olduğunun altı çizildi.

"FİİLİN SONUÇLARINI TAM ALGILAMIYOR"

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce düzenlenen raporda, sanık Vedat Emekdar hakkında 'eşi kasten öldürme' suçuna karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığı vurgulandı.

"BÖYLE OLMASAYDI İYİYDİ AMA OLDU"

İddianamede, sanığın ifadelerine de yer verildi. Sanığın savcılıkta verdiği ifadede; eşinin kendisini aldattığını düşündüğü, bu nedenle de anlık sinirle elindeki çakıyı birkaç kez sapladığını söylediği belirtildi. Daha sonra kendi bileklerini kestiğini, kurban için aldığını söylediği tahrayı balkondan attığını, olay sonrası eşinin ölüp, ölmediğine bakmadığını anlattığı da yer aldı. Akıl sağlığı açısından herhangi bir tedavi görmediğini ve ilaç kullanmadığını belirten Emekdar'ın, "Olay böyle olmasaydı iyiydi ama oldu" dediği de iddianamede yer buldu.

"RAPORU DİKKATE ALIN" TALEBİ

Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Vedat Emekdar'ın, savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ettiğini ancak dosya kapsamında bilgi sahibi beyanları ve kamera görüntüleri ile söylediklerinin doğrulanmadığını belirtti.

Rapora da dikkat çeken savcı, Emekdar'ın 'eşi kasten öldürme' suçuna karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığını, bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığını kaydetti.

"GÜVENLİK TEDBİRİ KONULMALI"

Sanığın 'Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur' maddesi kapsamında yargılanması gerektiği vurgulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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