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Günlük koronavirüs tablosunda iyileşen hasta sayısı değişti

Günlük koronavirüs tablosunda vaka sayılarına yer verilmesinin ardından bir değişikliğe daha gidildi. "İyileşen hasta sayısı" testi pozitif çıkıp karantinası sona erenleri de kapsayacak şekilde güncellendi. Böylece 12 Aralık itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 809 bin 809 toplam vakaya karşılık 1 milyon 581 bin 565 iyileşen hasta bulunuyor

Son dakika haberleri... Günlük koronavirüs tablosunda önemli değişiklik
Koronavirüs tablosunda değişiklik
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AA / HABERTURK.COM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesindeki veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda, dün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Buna göre, 11 Aralık'taki tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", 12 Aralık'ta 20 bin 191 olarak açıklandı. İyileşenlerin toplam sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.

25 KASIM'DAN BU YANA AÇIKLANIYOR

Günlük koronavirüs tablosundaki ilk değişiklik 29 Temmuz'da yapılmıştı. O güne kadar tabloda vaka olarak açıklanan sayılar hasta olarak ifade edilmeye başlanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'daki Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada dünyadaki hasta karşılaştırmalarına uyum sağlamak için 29 Temmuz'da bu değişikliği yaptıklarını belirtmiş, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Böylece günlük koronavirüs tablosunda vaka sayıları da yer almaya başlamıştı.

TÜRKİYE VAKA SAYILARINDA 8'İNCİ

Toplam vaka sayılarının açıklanması Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerini de etkiledi. Dünya genelindeki vaka sayıları 72 milyonu aşarken Türkiye, 1 milyon 809 bin 809 toplam vaka ile 8'inci sırada yer alıyor. Buna karşılık toplam vefat sayısı 19 bin 199 olan Türkiye, bu alanda dünya sıralamasında 19'uncu.

Toplam vaka sıralaması:

ABD: 16.549.366
Hindistan: 9.857.380
Brezilya: 6.880.595
Rusya: 2.625.848
Fransa: 2.365.319
İngiltere: 1.830.956
İtalya: 1.825.775
Türkiye: 1.809.809

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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