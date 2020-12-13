Koronavirüs tablosunda değişiklik 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesindeki veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda, dün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Buna göre, 11 Aralık'taki tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", 12 Aralık'ta 20 bin 191 olarak açıklandı. İyileşenlerin toplam sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.

25 KASIM'DAN BU YANA AÇIKLANIYOR

Günlük koronavirüs tablosundaki ilk değişiklik 29 Temmuz'da yapılmıştı. O güne kadar tabloda vaka olarak açıklanan sayılar hasta olarak ifade edilmeye başlanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'daki Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada dünyadaki hasta karşılaştırmalarına uyum sağlamak için 29 Temmuz'da bu değişikliği yaptıklarını belirtmiş, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Böylece günlük koronavirüs tablosunda vaka sayıları da yer almaya başlamıştı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2020

TÜRKİYE VAKA SAYILARINDA 8'İNCİ

Toplam vaka sayılarının açıklanması Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerini de etkiledi. Dünya genelindeki vaka sayıları 72 milyonu aşarken Türkiye, 1 milyon 809 bin 809 toplam vaka ile 8'inci sırada yer alıyor. Buna karşılık toplam vefat sayısı 19 bin 199 olan Türkiye, bu alanda dünya sıralamasında 19'uncu.

Toplam vaka sıralaması:

ABD: 16.549.366

Hindistan: 9.857.380

Brezilya: 6.880.595

Rusya: 2.625.848

Fransa: 2.365.319

İngiltere: 1.830.956

İtalya: 1.825.775

Türkiye: 1.809.809