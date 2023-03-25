İstanbul'da feci kaza! Otomobil kaldırıma çıktı!

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DHA

İstanbul Maltepe'de kaza, saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ İddiaya göre; Aytekin Ölmez yönetimindeki otomobil, Martılar Çıkmazı Sokağı'ndan caddeye çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer 3 kişiye çarptı.

4 KİŞİ KALDIRIMA SAVRULDU DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı 4 kişi kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.