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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Maltepe'de feci kaza! Otomobil kaldırıma çıktı!
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İstanbul'da feci kaza! Otomobil kaldırıma çıktı!

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan biri seyyar satıcı 4 kişiye çarptı. Ağır yaralanan Ferman Taşdemir ve 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İstanbul Maltepe'de feci kaza! Otomobil kaldırıma çıktı!
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DHA

İstanbul Maltepe'de kaza, saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre; Aytekin Ölmez yönetimindeki otomobil, Martılar Çıkmazı Sokağı'ndan caddeye çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer 3 kişiye çarptı.

4 KİŞİ KALDIRIMA SAVRULDU

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı 4 kişi kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

KAZAN ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Otomobilin, sokaktan gelerek kaldırıma çıkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan Arslan Uzun, "Araç karşıdan geldi. Biz görmedik. Seyyar satıcının üzerine çıktı. Bende elimden ve dizimden yaralandım. Seyyar satıcının durumu ağırdı. Çöp bidonu ve direk olmasaydı bizde gitmiştik" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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