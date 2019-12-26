Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Afyonkarahisar'da korkunç vahşet! Sosyal medya hesabından sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan O.B., akılalmaz söylemini gerçekleştirdi. Bir sokak köpeğini vahşice öldürüp, sosyal medyada paylaştı.

Afyonkarahisar'da B.O. adlı şahıs, sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden katliam mesajları yazdı. Gece saatlerinden sokakta başıboş gezen köpeklerden rahatsız olduğunu ifade eden B.O., birilerinin biran önce köpeklere bir barınak yapması gerektiğini aksi takdirde hepsini öldüreceğini paylaştı.

B.O., bir süre sonra da korkunç vahşeti gerçekleştirdi. Vahşeti katlettiği bir sokak köpeğinin yürekleri sızlatan görüntüsünü yine o tehditler savurduğu sosyal medya hesabından paylaştı. "Yetkililere seslenmiştim ben ama kulak veren feryadımı duyan olmadı... Allah affetsin" notuyla yer alan vicdansızlığı yapılan bazı yorumlar ise kan dondur. Vahşete ve yorumlara tepki yağdı.

Akılalmaz olayın ardından harekete geçen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede O.B. adlı caniyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. O.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.