"MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza!

Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

DHA

Konya'da lise müdürü Harun Avcu (57), geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.

ELEKTRİK USTASI ÇIKTI TUTUKLANDI DHA'da yer alan habere göre Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

BİR BAŞKA ÖĞRENCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.