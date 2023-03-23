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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Müşteriyi, mekanın görevlisi sandı! "Kapımı açsana" dedi! Feci son!
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Müşteriyi, mekanın görevlisi sandı! "Kapımı açsana" dedi! Feci son!

Konya'da, 26 yaşındaki Uğur Kolçak, bir eğlence mekanına gitti. Dışarı hava almak için çıkan Kolçak'ı, mekanın girişinde bulunan kapı görevlisi sanan başka bir mekan işletmecisi Z.Ç (25), "Kapımı açsana" diye uyardı. Kolçak'ın, "Ben senin kapıcın mıyım" sözüyle başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü. Kolundan ve ensesinden vurulan Kolçak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı

Son dakika haberleri: Müşteriyi, mekanın görevlisi sandı!
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DHA

Konya'da olay, pazar günü saat 06.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki alkollü bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

HAVA ALMAK İÇİN MEKANIN DIŞINA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Uğur Kolçak (26), alkol aldıktan sonra hava almak için eğlence mekanın önüne çıkıp, kapının önündeki aracına yaslanarak beklemeye başladı.

MÜŞTERİYİ MEKANIN GÖREVLİSİ SANDI

Bu sırada yanına komşu eğlence mekanının işletmecisi Z.Ç. (25) geldi. Z.Ç., alkolün de etkisiyle Kolçak'ı bu mekanın görevlisi zannedip, içeri girmek için kapıyı açmasını istedi.

"BEN SENİN KAPICIN MIYIM"

Kolçak da "Ben senin kapıcın mıyım?" diye cevap verdi. Bunun üzerini tartışma çıktı. Gürültü üzerine Kolçak'ın birlikte arkadaşı M.K. (27) ile iş yeri sahibi ve çalışanları dışarı çıkıp müdahale edince, tartışma büyüdü.

'KURUSIKI' İLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

M.K. de kalabalığı dağıtmak için otomobilden aldığı kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada Kolçak, yakındaki başka bir eğlence mekanına doğru koşarak kaçmaya başladı.

SİLAHLI SALDIRI SANILINCA ÇATIŞMA ÇIKTI

Tartışmaya katılan kalabalık arasındaki kişilerden bazıları da Uğur Kolçak'ın arkasından ateş etmeye başladı. Kolçak'ın, koştuğu yöndeki eğlence mekanının sahibi ve çalışanları da silah sesleri eşliğinde bir kişinin kendilerine doğru koşarak geldiğini görünce, iddiaya göre kendilerine silahlı saldırı düzenlendiğini sanıp, onlar da tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada arada kalan Kolçak, koluna ve ensesine isabet eden mermilerle yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DELİLLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mermi kovanları ile 3 iş yerine ait güvenlik kamera kaydı cihazlarını sökülüp, delillerin gizlendiğini saptadı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, Uğur Kolçak ile birlikte eğlence mekanına gelen kardeşi M.A.K. (23), arkadaşı M.K. ile olaya karıştıkları öne sürülen H.K. (24), Z.Ç., M.S. (58), G.Y. (30), M.C. (25) ve M.A.'yı (30) gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden M.A.K.´nin 1, M.K.´nin 5, H.K.´nin 3, Z.Ç.´nin 26, M.S.´nin 24, G.Y.´nin 4, M.C.´nin 17, M.A.´nın ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.K. ve M.A.K., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerleri ise mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H. K., Z.Ç., M.A. ve G.Y. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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