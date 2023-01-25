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Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde otoparkta kadına feci darp! - Güncel haberler
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O anlar kamerada! Otoparkta kadına feci darp!

İstanbul Beylikdüzü'nde, eğlence mekanının otoparkında bir kişi, kadına tekme tokat saldırdı. Darp edilen kadın 'beni kurtarın' diye bağırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

O anlar kamerada! Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde otoparkta kadına feci darp! - Güncel haberler
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DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanın otoparkında gece saatlerinde bir kadınla tartışmaya başlayan kişi, bir süre sonra kadına tekme ve tokatla saldırdı.

BİR VATANDAŞ ARAYA GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre yere düşen kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir kişi, şiddet uygulayan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, darp edilen kadının yere düştüğü ve çevredeki bir kişinin araya girdiği görülüyor.

DARP EDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edilirken, darp edilen kadının ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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