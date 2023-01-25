O anlar kamerada! Otoparkta kadına feci darp!

Bursluluk parası ne kadar yatacak 2022?

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DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanın otoparkında gece saatlerinde bir kadınla tartışmaya başlayan kişi, bir süre sonra kadına tekme ve tokatla saldırdı.

BİR VATANDAŞ ARAYA GİRDİ DHA'da yer alan habere göre yere düşen kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir kişi, şiddet uygulayan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, darp edilen kadının yere düştüğü ve çevredeki bir kişinin araya girdiği görülüyor.