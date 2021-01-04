Pınar Gültekin'in katilleri hakim karşısında 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Pınar Gültekin'in babası ve ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını ileri sürerken, duruşmada tartışma çıktı. Daha sonra duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yaptı.

2 TANIK DİNLENDİ

Saat 13.30'da başlayan duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katıldı.

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanık dinlendi.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

BABA SALONU TERK ETTİ, EPÖZDEMİR REDDİ HAKİM İSTEDİ

Öldürülen genç kızın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.

Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti.

EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA:

PINAR GÜLTEKİN SUÇLUYMUŞ GİBİ ALGI YARATILIYOR

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Epözdemir şunları söyledi:

"Bir tanık dinlenebildi. Reddi hakim gerekçemizde, müvekkil duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya halel getirildiğini düşünüyorlar. Sanki cinayeti işleyen Cihan Metin Avcı ve Mertcan Avcı değilmiş de Pınar Gültekinmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin'in özel hayatı. Senkronize, organize bir cinayet işlenmiş.

Karşı tarafın klişe savunmaları var ya, onun başka tezahürü var. 'Beni bıçaklamaya çalışıyordu, o yüzden öldürdüm' diyor. Buradan ABD'ye müzekkere yazılıyor, iCloud'a yönelik mesajlar, videolar isteniyor. Sanki yargılanan Metin Cihan Avcı ve Mertcan Avcı değil de Pınar Gültekinmiş gibi algı yaratılıyor. Apple bu bilgileri bir yıl önceden göndermez, tanık ifadesi alınırken yönlendiriliyor. Geldiğimiz noktada, mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiştir. Umut ediyoruz, bu talebimiz kabul görür. 15 Şubat'a kadar reddi hakim ve sonraki prosedürler işletilecek."

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, "Biz bu mahkemeden adalet çıkacağına inanmıyorum. Ben yüreği yanan bir baba olarak, sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Bu mahkemeden sağlıklı bir karar çıkacağına inanmıyorum. Şahit gösteriyorlar, mahkeme başkanı şahidi yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI

Temmuz ayında Türkiye’yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporunda Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 26 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği raporda, “16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan ‘Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçuna karşı işlediği hukuki anlam ve sonuçlarını açıklayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu tamdır” denildi.