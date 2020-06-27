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Polisle vatandaşın maske tartışması!

Bursa’da, ağzına takması gerekirken maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi polise yakalandı. Yediği cezaya itiraz eden vatandaş 14 dakika boyunca polis ekipleriyle tartıştığı anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı

Polisle vatandaşın maske tartışması
İHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa’da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde maske denetimi yapan Yunus timleri bir kafeden ağzında maske takılı olmadan çıkan Taner U. isimli kişiyi durdurup maske takmadığı için 900 liralık idari para cezası uyguladı.

SOSYAL MEDYADAN TARTIŞMAYI YAYINLADI

İHA'da yer alan habere göre polisin maske sormasının ardından kolunda takılı olan maskeyi pardon diyerek taktığını iddia eden Taner U. yazılan cezaya itiraz etti. Polislerle vatandaş arasındaki tartışma Taner U.'nun sosyal medya hesabından canlı yayın yapmasıyla birlikte daha da alevlendi.

"KAFEDE HERKES MASKE Mİ TAKIYOR"

Kars'tan geldiğini ve Bursa'da ikametinin bulunmadığını belirten Taner U. ceza kesen polis ekiplerine Kars'taki ev adresini vermek istedi. Polise sokakta kaldığını belirten öfkeli adam, "Ben kafeden çıkıyordum maske kolumda, kafede herkes maske mi takıyor. Maske nerede dedin pardon deyip taktım. Neyin cezası yok öyle gel kardeşim al kardeşim yok önce soracaksın çalışıyor musun, pandemide çıkabildin mi diye" dedi.

"NASIL ÖDEYECEĞİM CEZAYI"

Taner U., şöyle devam etti: "Benim çıktığım mesafe 5 metre değil. Böyle bir şey yok. Gel Abi, Yaz Abi. Gelelim de ödeyecek durumumuz yok. Nasıl ödeyeceğiz cezayı." Yaklaşık 14 dakika devam eden tartışma anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Taner U.'nun yanında bulunan bir yakını, "Bak telefon geliyor. Canlı yayın yapma benim canımı sıkma polis memurları işlerini yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

POLİS: "HAKLIYSANIZ CEZA İPTAL OLUR"

Telefon numarasını vermeyip ceza tutanağına da imza atmayı kabul etmeyen Taner U. cezaya itiraz edeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler, Taner U.'ya Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz edip cezayı iptal ettirebileceğini, haklılık payı varsa cezanın iptal olabileceğini söylediler.

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