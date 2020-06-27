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Meteoroloji'den uyarı! İki bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. İşte alınan son verilere göre yurtta hava durumu...

ANKARA: 30, Az bulutlu.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 36, Az bulutlu.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu.

KONYA: 30, Az bulutlu.

KASTAMONU: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ERZURUM: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 28, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık.

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