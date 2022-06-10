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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sokakta kâbus! Boşanma aşamasındaki eşine ateş açtı
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Boşanma aşamasındaki eşine 'velayet' tartışmasında ateş açtı; o anlar kamerada

Türkiye'nin kahreden sorunu olan kadına yönelik şiddet, feci bir olayla yine kan dondurdu. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki olayda E.E., velayet konusunda tartıştığı, boşanma aşamasındaki eşi M.E.'ye tabancayla ateş açtı. Kadının koşarak kocasının silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan E.E.'yi kısa bir süre sonra yakaladı. Bölgede dehşet saçan ve esnaf bir kadının yaralanmasına sebep olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: Sokakta kâbus! Boşanma aşamasındaki eşine ateş açtı
Sokakta kâbus! Boşanma aşamasındaki eşine ateş açtı
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DHA

Kan donduran olay dün meydana geldi. E.E. (35) ile boşanma aşamasında olduğu M.E. (25), çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu.

DHA'nın haberine göre çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.

BİE ESNAF YARALANDI

Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaftan N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'yi kısa bir süre sonra yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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