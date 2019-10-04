Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSON DAKİKA HABERLERİ! Sözde deprem uzmanı Dyson Lin 6 bin dolar ceza yemiş

Sözde deprem uzmanı Dyson Lin 6 bin dolar ceza yemiş

HABERTURK.COM

Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Dyson Lin'in "deprem söylentileriyle panik yaratma" suçundan 6 bin dolar ceza yediği ortaya çıktı

Dyson Lin

Sosyal medyada Dyson Lin isimli bir kişi "İstanbul'da 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem" olacak diyerek paniğe neden olmuştu. "Taiwan Quake Forecast Institute" isimli şirketin kurucu olduğunu iddia eden Lin'e, Tayvan hükümeti tarafından "deprem söylentileriyle paniğe yol açtığı" gerekçesiyle 6 bin dolar para cezası kestiği ortaya çıktı.

Twitter'dan sözde deprem araştırmalarını paylaşarak deprem kehanetinde bulunan Japon olduğu söylenen ancak Tayvanlı olan Dyson Lin hakkında gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dyson Lin, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geleceği konusunda sosyal medyada paniğe neden olmuştu.

Gazeteci Özcan Tikrit, Dyson Lin'in Japon değil Tayvanlı olduğunu söylerken, "Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü" isimli bir kuruluş olmadığını da belirtti. Tayvan hükümetinin "deprem söylentileriyle paniğe yol açma" suçlamasıyla 6 bin dolar para cezası kestiği de belirlendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Not: 'Mr. NoBody'nin Türkçe karşılığı olarak 'Bay Hiçkimse' kullanılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Çavuşoğlu: AB sözlerini tutmalı
DÜNYAÇavuşoğlu: AB sözlerini tutmalı
SON DAKİKA HABERİ! KÜSTAH TEHDİT! Rum yönetiminden Türkiye'ye çağrı - HABERLER
DÜNYARum yönetiminden küstah tehdit!
SON DAKİKA HABERLERİ! Irak Başbakanı'ndan Bağdat'taki olaylar hakkında önemli açıklama!
DÜNYAIrak Başbakanı'ndan "talepleriniz bize ulaştı" mesajı
SON DAKİKA HABERİ! Hindistan'da Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı - HABERLER
DÜNYAGandi çalındı!
AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret
DÜNYAAP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret
Irak'taki gösterilerde 28 kişi hayatını kaybetti
DÜNYAIrak'ta ölü sayısı artıyor! Başbakan'dan flaş hamle
Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
DÜNYAEmekli Büyükelçi İşcan BM İşkenceye Karşı Komite ...
ABD'nin Avrupa Komutanı'ndan Türkiye açıklaması
DÜNYAABD'nin Avrupa Komutanı'ndan Türkiye açıklaması
NATO, Karadeniz'de Rus askeri varlığından endişeli
DÜNYANATO, Karadeniz'de Rus askeri varlığından endişeli
TRT World muhabiri Kahire'de protestocularla görüştü
DÜNYATRT World protestocularla görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X