Yabancı uyruklu 'Platonik' katil!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa PLATONİK KATİL! Son dakika: Yabancı uyruklu çalışan, platonik aşk yaşadığı muhasebe müdürünü öldürdü! - İstanbul Haberleri
ABONE OL

Yabancı uyruklu 'Platonik' katil!

İstanbul Başakşehir'de, aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki A.U'ya platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. A.U.'nun evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince önce A.U.yu sonra da kendini vurdu. Yabancı uyruklu olay yerinde, A.U ise hastanede hayatını kaybetti

PLATONİK KATİL! Son dakika: Yabancı uyruklu çalışan, platonik aşk yaşadığı muhasebe müdürünü öldürdü! - İstanbul Haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

İŞ YERİNDEKİ ARKADAŞININ EVİNE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.'ya platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, A.U.'nun evine gitti.

REDDEDİLİNCE KADINI VURDU

A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: 1 çocuk annesiydi! Pompalı tüfekle vurup öldürdürüldü
GÜNDEM 1 çocuk annesiydi! Rahatsız etti öldürdü!
Son dakika: 1 Mayıs İşçi Bayramı programları belli oldu! 1 Mayıs Ankara ve İstanbul'da nerede kutlanacak? 1 Mayıs'ta kapalı yollar
GÜNDEM 1 Mayıs İşçi Bayramı! İstanbul ve Ankara'da ...
1 Mayıs mesajları: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gönü (İşçi Bayramı) özel anlamlı paylaşımlar - ÜCRETSİZ İNDİR
GÜNDEM 1 Mayıs mesajları
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı
GÜNDEM Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı
Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı
GÜNDEM Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı
Trabzon'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
GÜNDEM Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Habertürk'te açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan Habertürk'te açıklamalar
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve ...
Mersin'de otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
2023 Resmî tatiller listesi! Bu sene resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM 2023 Resmî tatiller listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.