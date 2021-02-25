SON DAKİKA HABERLERİ: Yasaklar ne zaman kalkacak? Yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarındaki artışın, bazı illerin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabileceğini söyledi. Bakan Koca "Ülkemizde her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde." diye konuştu.

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Bakan Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin soruya, "Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Kısıtlamalara dair bilgi veren Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." diye konuştu.