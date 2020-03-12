Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2019 yılına ait hazırladığı faaliyet raporunda eski İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier soruşturmasıyla ilgili önemli detaylara da yer verdi.

Almanaktaki karekod ile ulaşılan Mesurier’in düşme anı görüntüsünde sokaktan geçen bir kişi de dikkat çekti.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.