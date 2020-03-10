DHA

Kaza saat 11.15 sıralarında meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Adem Açar (51) idaresindeki 41 LC 671 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu.

DHA'nın haberine göre, Kerami Duymuş idaresindeki 41 ADK 990 plakalı cip duramayarak yol üzerinde yan duran otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Adem Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cip sürücüsü Kerami Duymuş ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen cip sürücüsünün yakınları kazayı görünce fenalık geçirdi. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Otomobil sürücüsü Adem Açar'ın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin çekiciler yardımıyla yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.