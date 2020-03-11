AA

İzmir'in Menemen ilçesinde, hamile eşi ve 5 yaşındaki oğlu öldürülen Suriye uyruklu Halil Muhammed, Suriyeli olan katil zanlısının cenazelerin defni sırasında kendileriyle mezar kazdığını, akşam da taziyede misafirlere yemek dağıttığını belirtti.

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Irmak Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Manar Alahmed ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed, 4 Şubat'ta evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

İnşaat işçiliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Muhammed, küçük kızı Delal ile yalnız kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından özel ekip kurdu. İlk etapta ailenin komşuları 3 kişi tutuklandı ancak delil durumu değiştiği için şüpheliler serbest bırakıldı.

KATİL, GÜVENLİK KAMERALARI İLE TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, mahallede geniş kapsamlı araştırma yaptı, onlarca kişinin ifadesine başvurdu ve güvenlik kameralarını da izleyerek zanlının izini sürdü. Polis, araştırma sonunda cinayeti işleyenin ailenin komşusu Suriye uyruklu Y.M. olduğunu belirleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı.Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı. Hamile olan eşini ve oğlunu kaybeden baba Muhammed, katilin adalete teslim edilmesiyle az da olsa teselli buldu.

Suriyeli Muhammed yaptığı açıklamada, hiç kimseyle husumetinin bulunmadığını, şüphelinin komşusu olduğunu öğrenince çok şaşırdığını dile getirdi.

'MEZARI BİZİMLE BERABER KAZDI'

Olay günü eve gelirken Y.M. ile karşılaştığını anlatan Muhammed, aralarında geçen konuşmayı da şöyle anlattı:

"Mahallede polisleri gördüm. Komşum olduğu için ona 'Bizim evde ne oldu? diye sordum. 'Bilmiyorum ben de sanayiden geliyorum' dedi. Sonra eve geldim. Bizim yanımızda duruyordu. Konuşmaları normaldi. Olay oldu diye kızmış gibiydi. Çok şaşırmış gibi davrandı. Çok normal davrandı. Kendisini yaklaşık 2 yıldır tanıyordum. Katil zanlısı cenazelerin defni sırasında bizimle mezar kazdı, akşam da taziyede misafirlere yemek dağıttı. O nedenle hiç şüphelenmedim."

Zanlının eşinin, zaman zaman evlerine geldiğini ifade eden Muhammed, neden böyle bir şey yaptığını bilemediğini söyledi. Polisin titiz bir çalışma yaparak olayı aydınlattığını ve kendisini sürekli teskin ettiğini vurgulayan Muhammed, zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Olaydan sonra yaşadığı eve hiç gitmediğini dile getiren baba, kızı Delal ile yeni bir hayat kurmayı planladığını sözlerine ekledi.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ!

Menemen'de 4 Şubat'ta, evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık Suriyeli hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu. Olayla ilgili tutuklanan 3 kişi daha sonra serbest bırakılmış, yakındaki apartmanda yaşayan ve 6 Mart'ta gözaltına alınan Suriyeli Y.M, suçunu itiraf ederek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Zanlının evden çaldığı altınlar ise dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.