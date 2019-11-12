Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2013’deki idari yargı hakimliği yazılı sınavı ile ilgili olarak FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca yapılan usulsüzlük iddialarına yönelik 19 ayrı ilde, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 13'Ü ARANIYOR

İHA'da yer alan habere göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 14 zanlının yakalandığı, diğer 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.