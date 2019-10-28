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Son dakika... Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu!

İHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkâri Yüksekova'da 23 Ekim'de çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi

şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

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