Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Halep'te büyük patlama | Dış Haberler

        Halep'te büyük patlama

        Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli patlamalar duyuldu. Patlamaların nedeninin İsrail hava saldırısı olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halep'te büyük patlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli patlamalar duyuldu. Patlamaların nedeninin İsrail hava saldırısı olduğu bildirildi. Patlama anına ilişkin görüntüler yerel basın tarafından yayınlandı.

        İsrail'in Halep'in Sefire kasabasında bulunan askeri tesisleri, bilimsel araştırmalar yapan bir merkezi ve silah depolarını vurduğu ifade edildi.

        İlk belirlemelere göre, düzenlenen beş saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

        İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

        Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...