DHA'nın haberine göre; Ataşehir'de 1 Eylül akşamı 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye gelen Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran ile tartışmaya başladı. Temel Kankıran, sevgilisi Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi iddiaya göre darp etti.

ANNE VE KIZININ DARP EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş insanı Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin bir süre itiş kakış yaşadığı ardından anne ve kızının itilerek yere düştüğü görülüyor.

Yerden kalkan Kaplakrarslan ile annesi, arbede sırasında tekrar düşüyor. Araya girenlere rağmen Kankıran'ın elindeki cisimle yerde yatanlara vurduğu bu sırada ayağa kalkan Ceren Kaplakarslan'ın uzaklaşması kameraya yansıyor.

Kaplakarslan uzaklaşırken Kankıran ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, bir süre daha konuşuyor.

İşte o anlar:

"KAFAMA SİLAH DAYADI"

Olayla ilgili Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz günlerde çalışma başlatmıştı. Polisin ifadesine başvurduğu manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, annesiyle birlikte yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatmıştı.

Kaplakarslan, "Yaklaşık 2,5 yıl önce Temel Kankıran ile yaşamaya başladım. Kendisinden 6 aylık hamileyim. 1 yıl önce de ayrıldım. Ancak 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine tekrar birlikte olduk. Olay günü annemle birlikte bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Temel beni aradı, daha sonra yanıma geldi. Hastaneden çıktık, aracıma doğru yürüdüğümüz sırada bana, 'Seninle bir şey konuşacağım' dedi. Beraber yürümeye başladık. Bu sırada Instagram ile ilgili sorular sordu. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Belinden çıkardığı silahı kafama dayadı. Bu sırada annem araya girdi. Beni araca bindirdi" demişti.

"HAMİLE HALİMLE YERDE TEKMELEDİ"

Kankıran'ın, kendisinin ardından bu kez de annesiyle tartışmaya başladığını ifade eden Kaplakarslan, "Silahın kabzasıyla anneme vurduğunu görünce aşağı inip araya girdim. Silahın kabzasıyla yüzüme vurdu. Gözümün önü şişti. Anneme de vurarak kolundan yaraladı. Ben tekrar araca bindiğim sırada annemle tekrar kavga etti. Bu sırada dışarı çıktığımda annemle ben yere düştüm. Yerde tekmelemeye başladı" şeklinde konuşmuştu.

"BEBEĞİMİ KORUMAK İSTEDİM"

Bu sırada araya çevre sakinlerinin girdiğini kaydeden Ceren Kaplakarslan, "Ben bebeğime bir şey olmasın derdindeydim. Bu sırada bizi tekmelerken vatandaşlar toplanmaya başladı ancak Temel'in yanında bulunan başka arkadaşı kalabalığın karışmasını engelledi. Sonra hastaneye kaldırıldık. Şükürler olsun bebeğimde bir şey yoktu ancak kanamam olmuştu. Annemde de kırıklar olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

TEMEL KANKIRAN KİMDİR?

İş insanı Temel Kankıran, 2017 yapımı Reis ve 2019 yapımı Ölü Yatırım filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Temel Kankıran, yaklaşık 2.5 yıl önce şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan ile sevgili oldu. 11 Eylül 2019 tarihinde sevgilisine uyguladığı şiddet ile gündeme gelen Kankıran, teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.