Hastanede kâbus! Satır ve makasla saldırdılar! 0:00 / 0:00

İHA

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Dalaman Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Ö. hastane tedavi gördüğü esnada, erkek arkadaşı Tolga İ. hastaneye gelerek kız arkadaşı ile görüşmek istedi.

İHA'nın haberine göre, hastanenin güvenlik görevlisi, kadının acil serviste tedavisinin devam ettiğini belirterek bu isteği geri çevirdi.

DOKTOR, HEMŞİRE VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDILAR

Bunun üzerine sinirlenen Tolga İ. yanında getirdiği satırla güvenlik görevlisi ile o esnada orada bulunan doktor ve hemşireye saldırmaya başladı.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Tolga İ.’yi yakalayan ekipler, kelepçe takacakları sırada, bu defa da tedavisi devam eden Elif Ö. hastaneden aldığı makas ile etrafa saldırmaya başlayınca, kadın da gözaltına alındı.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılırken, Tolga İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Elif Ö.ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.