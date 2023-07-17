3 ilde orman yangınları sürüyor! Söndürme çalışmaları tam gaz
Hatay'ın Belen ilçesi, Çanakkale'nin Kızılkeçili köyü ve Mersin'in Gülnar ilçesinde dün başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hatay'daki yangında 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Çanakkale'deki yangında ise 12 saat geride kalırken, 1 köy boşaltıldı. Mersin'deki yangında da 25 konut tedbir amacıyla boşaltılırken, 5 ev kül oldu
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte düşük nem orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Dün Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar ilçeleriyle Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları da başladı. 3 ilde başlayan orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve son durum hakkında açıklamalar yaptı.
HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE
Hatay'ın Belen ilçesinde bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşten çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
KAZADA BEBEK ÖLDÜ
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.
BAKAN BÖLGEDE
120 hektarlık alanda etkili olan yangın, gece de devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti.
Gece görüşlü helikopterle devam eden hava müdahalesine günün aydınlanmasıyla uçaklar ve diğer helikopterler de dahil oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün 450 personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile bölge halkı, yangını söndürmek için ikinci günde de çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişinin de adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.
ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA 12 SAAT GERİDE KALDI
Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde 2 farklı noktada başlayarak Kemel ve Yukarı Okçular köyüne sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 12 saattir sürüyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali İlhami Aktaş, İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.
"YANGIN ŞİDDETİNİ KAYBETMİŞ OLMASINA RAĞMEN HALA DEVAM EDİYOR"
Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, “Bugün memleketin birçok bölgesinde maalesef orman yangınları tekrar baş gösterdi. Bugün 19 adet orman yangını vardı. Bunlardan 16 tanesi kısa sürede söndürüldü. 3 tanesi kısa sürede müdahale edilmesine rağmen Çanakkale, Hatay-Belen ve Mersin Gülnar’daki yangınlarla mücadele devam ediyor" dedi.
Bakan Tiryaki, "İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu Bey ile beraber Çanakkale’de yangın bölgesindeyiz. Yangın saat 16.31 itibariyle başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Şu ana kadar önemli bir can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Etkilenen köylerimiz var" diye konuştu.
YANGIN TARIM VE ORMAN ARAZİSİNDE
"Bugünkü yangının önemli bir kısmı tarım arazileri ve orman arazilerinden oluşuyor" diyen Bakan Tiryaki, "Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar da şu anda görüldüğü gibi çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangının sönmesini bekliyoruz. 50’nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500’den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
MERSİN'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı.
Dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı.
Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı.
Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.