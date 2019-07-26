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HaberlerGündemSon dakika... Hatay'da film gibi olay! İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar! - Haberler

Son dakika... Hatay'da film gibi olay! İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar!

İHA

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşlar tarafından saniyeler içerisinde insan zinciri oluşturularak kurtarıldı. Denizden çıkarılan vatandaş sağlık görevlilerine teslim edildi

boğulmaktan kurtardılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Barınak mevkiinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber vererek vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.

 

EL ELE ZİNCİR OLUŞTURDULAR

İHA'da yer alan habere göre dalgalar arasında zor anlar yaşayan kişiye ulaşmak için çok sayıda vatandaş büyük bir duyarlılık göstererek saniyeler içerisinde el ele tutuşup zincir oluşturdu.

DALGALARIN ARASINDAN ÇIKARDILAR

İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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