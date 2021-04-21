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Hatay'da kayıp atlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen ancak daha sonra kaybolan 99 at için yeni iddialar ortaya atıldı. Belediyede memur olarak çalışan F.E'nin atları alarak çiftlik kurduğu ancak daha sonra "kaçtı" ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Atların "sucuk yapıldığı" iddiaları da gündeme gelirken konuyla ilgili soruşturma da sürüyor

Son dakika: Hatay'da kayıp atlarla ilgili yeni gelişme
Hatay'da kayıp atlarla ilgili yeni gelişme!
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolduğu iddialarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atların, belediyede memur olarak çalışan F.E.'nin yakınları olan ve belediyeden kiraladıkları at çiftliğini işleten A.E. ve C.C.'ye teslim edilmek üzere sahiplenildiği belirlendi. Atları, müşterilerine bindirmek için teslim alan işletmenin pandemi nedeniyle kapandığı, A.E. ve C.C.'nin kredi çekerek yem alarak bir süre hayvanlara baktığı, ardından da İlçe Tarım Müdürlüğü'ne atların kaçtığı ihbarında bulunduğu saptandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, iki parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız savcılığa verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN 50'SİNİ İMZALAMIŞ

Konunun gündeme gelmesinin ardından kayıp atlardan 50'sinin alındığına dair bilgisinin olduğunu söyleyen Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, İBB'den gönderilen sadece 50 atın sahiplendirilme taahhütnamesine imza attığı belirlendi. İBB'den gönderilen 100 attan geriye kalan 50 atın ise belediyede memur olarak görev yapan F.E. tarafından taşeron firmada çalışan U.A.'ya imzalatılıp, sahiplendirildiği ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kamuoyunda tartışmalar sürerken, partisi MHP'den istifa etti.

ATLARDAN 'SUCUK YAPILDI' İDDİASI

Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, atların akıbetinin bilinmediğini kaydetti. Yıldız, atların kesilerek sucuk yapıldığı yönündeki iddialara karşı ise, "Akıbetini bilmediğimiz bir durum için öyle yorum yapmamız uygun olmaz. İnşallah öyle bir durum yoktur. Kimse öyle bir şey olsun istemez. Bu durum mutlaka netleşecek" dedi.

20 BEKLERKEN 100 AT GELDİ

İncelemeler sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Belediyede çalışan F.E.'nin yakını A.E. ile C.C., iddiaya göre belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için İBB'den, Adalar'daki atlardan talep etti. İBB'den verilen yanıtta ise atların şahıslara değil, kurumlara sahiplendirildiği belirtildi. Bunun üzerine F.E. ile iletişime geçen A.E. ve C.C., bakımlarını kendilerinin üstleneceğini, atları Dörtyol Belediyesi'nin sahiplenmesini istedi. F.E., konuyu Başkan Fadıl Keskin'e iletip, atların dağıtımının yapılacağını öne sürdüğü bir liste imzalattı. A.E. ve C.C., İBB'nin 50 at talebine 6-7 atla karşılık verdiğini belirterek, kendilerine 20 at verilmesini istediklerini bu nedenle 150 at talebinde bulunmaları gerektiğini belirtti. Bunun üzerine F.E., Dörtyol Belediyesi adına İBB'ye 150 at talebinde bulundu. Başvuru sonrası İBB'den 100 atın verilmesi için onay çıktı.

ATLAR DÖRTYOL'A ULAŞTI

İBB ile yapılan görüşmeler sonunda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin arasında 'Taşınır Devrine İlişkin Protokol' imzalandı. İstanbul'dan yola çıkan atların 50'si Başkan Keskin'in imzasıyla teslim alındı. Nakliyesi sırasında öldüğü tespit edilen atlardan biri, düzenlenen tutanakla indirildikleri Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 18 Ağustos 2021'de ise ikinci nakliyede diğer 50 at Dörtyol Belediyesi'ne teslim edildi. Bu atlar da yetkili olarak F.E.'nin imzasıyla belediyede taşeron olarak çalışan U.A.'ya sahiplendirildi.

ATLARI GÖTÜRDÜKLERİ ÇİFTLİK PANDEMİ NEDENİYLE KAPANDI

Dörtyol Belediyesi'nce talep edilen atların prosedür gereği kontrolünün yapılmasının ve tesliminin tamamlanmasının ardından 7- 8 atın söz verilen bazı kişilere verildiği öne sürüldü. Geriye kalan atların ise F.E.'nin yakınları A.E. ve C.C.'nin işlettiği at çiftliğine 10'arlı gruplar halinde götürüldüğü kaydedildi. A.E. ve C.C.'nin işlettiği atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre iş yapamayan A.E. ve C.C.'nin atların masraflarını karşılamada güçlük çektikleri, kurumlara yem desteğinde bulunmaları için başvuruda bulundukları kaydedildi.

"ATLAR KAÇTI" İHBARI

Taleplerine karşılık bulamayan A.E. ve C.C., kredi çekip, atları bir süre besledikten sonra İlçe Tarım Müdürlüğü'ne arayıp, atların kaçtığı ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler, kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra kayıp atlarla ilgili tutanak tuttu.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından idari soruşturma sürerken, kayıp atların nerede olduğu hala bilinmiyor.

BAŞKANIN DOSYASI, SORUŞTURMA İZNİ İÇİN İÇİŞLERİ'NE GÖNDERİLDİ

oİBB'nin, Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolduğu iddialarının ardından atlardan 50'sini teslim aldığı ortaya çıkan ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Fadıl Keskin hakkında soruşturma izni verilmesi için Dörtyol Başsavcılığı, dosyayı İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık müfettişlerinin yapacağı inceleme ve hazırlayacakları rapordan sonra Başkan Keskin hakkında soruşturma başlatılabilecek.

ATLARI TESLİM ALAN MEMUR 'ZİMMET' SORUŞTURMASI GEÇİRMİŞ

Suç duyurusunda, atlardan 50'sini teslim alan memur F.E. hakkında, Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda "kamu aleyhine zimmet" suçlamasıyla soruşturma açıldığı da ortaya çıktı. Soruşturma süresince F.E.'nin tutuklu kaldığı, dosyanın dava açılmak üzere İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Dosyanın gönderilmesinden sonra F.E.'nin tahliye edildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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