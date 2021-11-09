Hatay'da otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında ilçenin çıkışında yer alan Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı'ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi.

Kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan, görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Meslektaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği belirtildi.

ŞEHİDİN AİLESİNE HABER VERİLDİ

Hatay'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, şehidin İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine geldi.

Evdeki heyet, şehidin eşi Gülcan ve ikiz çocukları Yunus ve Emre Kaplan'a şehadet haberini verdi, başsağlığı dileklerini iletti.

İlçe Müftüsü Behçet Bilgin şehit için dua etti, çevredekiler eve ve mahalleye Türk bayrakları astı.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, mesajında, "Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.