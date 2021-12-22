Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 0°C, 5°C

Çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Karadeniz'e bakan kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ANKARA -6°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

TRABZON 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM -13°C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı