Güncel hava durumu: Bugün 27 Aralık Cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık tarihine ait güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl seyredecek ve megakentte yağmur ihtimali ne? İşte il il son hava durumu verileri…
27 Aralık hava durumu tahminleri Meteoroloji’den peş peşe geldi. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte bugün iller genelinde hava durumu…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.
İSTANBUL 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İZMİR 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı