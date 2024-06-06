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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den açıklama: Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu - 6 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken; Trakya, Ege'nin iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor. Ege ve Marmara'da çöl tozu etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:30 Güncelleme: 06.06.2024 - 07:30
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        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 43°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 44°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 30°C

        Az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

        ADANA °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 28°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu

        ARTVİN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 27°C

        Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

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        TOKAT °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

        ERZURUM °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ERZURUM °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

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