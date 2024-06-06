Meteoroloji'den açıklama: Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken; Trakya, Ege'nin iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor. Ege ve Marmara'da çöl tozu etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
TOKAT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık