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Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı! (28 Eylül hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları geldi! Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji ayrıca "Tropik Fırtına" içinde uyarıda bulundu. İşte son dakika gelen uyarılar...

28.09.2018 - 11:04 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar geldi. Değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor. Rüzgar ise kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

 

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ile öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun'un batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu

HAKKARİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE SON DURUM

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz açıkları sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kuzey Ege’de akşam saatlerine kadar 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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