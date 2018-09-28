Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar geldi. Değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor. Rüzgar ise kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BURSA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ HAVA DURUMU
Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ile öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun'un batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu
HAKKARİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE SON DURUM
Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz açıkları sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kuzey Ege’de akşam saatlerine kadar 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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